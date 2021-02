O desconto de 4% no IPTU (Imposto Predial de Territorial Urbano) de 2021 para os contribuintes de Curitiba vai até próximo dia 10 de fevereiro. O desconto vale para o pagamento à vista.

Para quem quiser parcelar o IPTU, poderá ser feito em até dez vezes, mas sem desconto.

As correspondências do IPTU foram enviadas pela Prefeitura de Curitiba e nelas há o boleto para pagamento à vista e para a primeira parcela, caso seja essa a forma de pagamento escolhida. As parcelas seguintes precisarão ser geradas na internet pelo contribuinte.

Caso o recebimento da carta não tenha ocorrido, é possível gerar o documento com desconto à vista ou parcelado sem desconto pela internet, no site do Curitiba App. Nas dez Ruas da Cidadania também é possível gerar o documento, nos balcões de atendimento da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento.