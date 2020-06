Estudantes que ainda não efetuaram o pagamento do Exame Nacional do Ensino do Médio (Enem) terão até o dia 10 de junho para gerar e pagar o boleto de inscrição. O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os novos boletos serão disponibilizados a partir desta quarta-feira (3). Para acessar é necessário que o estudante entre no site: https://enem.inep.gov.br/participante.

O prazo havia encerrado no dia 28 de maio, mas segundo o Inep, cerca de 300 mil inscritos não pagaram a taxa. Houve relatos de problemas no sistema, com usuários que efetuaram pagamento, mas não tiveram a confirmação no site. Outras 5,7 milhões de pessoas tiveram a inscrição já confirmada para as provas.

As provas do Enem ainda não tem data definida. Elas seriam realizadas em novembro, mas por conta da pandemia do coronavírus foram adiadas pelo Ministério da Educação.

