Prazo para ajudar instituições com Imposto de Renda quase no fim

O prazo para envio da declaração de 2026 do Imposto de Renda Pessoa Física encerra no próximo dia 29 de maio. Enquanto muitos estão finalizando suas declarações, a Socorro aos Necessitados, que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, onde residem cerca de 120 idosos, faz um pedido à população: que conversem com seus contadores para destinar parte do valor devido aos projetos da instituição.

Até 07 de maio, tinham sido feitas no Paraná, 11.563 doações a diferentes entidades, por meio do imposto de renda, num total de R$ 11,44 milhões. Desse valor, 60% foram destinados à criança e adolescente e outros 40%, à pessoa idosa.

De acordo com a Lei Federal nº 12.213/2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI) pode ser beneficiado com destinações de valores devidos ao Imposto de Renda, tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Pessoas físicas que fazem a declaração completa do Imposto de Renda podem destinar até 6% do imposto devido para fundos sociais.

“Essa lei é um importante instrumento para direcionar recursos da sociedade para a promoção dos direitos e do bem-estar da pessoa idosa. Temos um projeto cadastrado chamado “Alimentação saudável para pessoas idosas” e, para facilitar a doação, preparamos um guia rápido para ajudar nesse ato de solidariedade, lembrando que o doador não paga nada a mais do que já destinaria ao governo”, afirma Carlos Roberto de Matos, Presidente da Socorro aos Necessitados.

Passo a passo para doação

Acesse o site: www.desenvolvimentohumano.curitiba.pr.gov.br

www.desenvolvimentohumano.curitiba.pr.gov.br Clique em : “Doações”.

: “Doações”. Selecione: “Doar para Pessoa Idosa” (você será direcionado ao site da FAS).

“Doar para Pessoa Idosa” (você será direcionado ao site da FAS). No formulário: Em “Receptor”, escolha a opção “OSC/Relação dos Projetos Aprovados”.

Em “Receptor”, escolha a opção “OSC/Relação dos Projetos Aprovados”. Destinação: Selecione Socorro aos Necessitados.

Selecione Socorro aos Necessitados. Projeto: Escolha o projeto “Alimentação Saudável para Pessoas Idosas”.

Escolha o projeto “Alimentação Saudável para Pessoas Idosas”. Finalize: Preencha seus dados e clique em “Emitir Boleto”.

Para que o recurso chegue até a Socorro aos Necessitados, é preciso enviar um e-mail com dados, cópia do DARF e comprovante de pagamento para fernanda@socorroaosnecessitados.org.br, com cópia para superintendente@socorroaosnecessitados.org.br

Em caso de dúvidas, é só ligar para (41) 3266-3813.

O seu imposto de renda pode beneficiar aproximadamente 120 pessoas idosas que residem na Socorro aos Necessitados e que não possuem condições de manutenção de sua própria sobrevivência ou que apresentam vulnerabilidade social e familiar.

A Socorro aos Necessitados é uma instituição centenária filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. Considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil, presta atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe de colaboradores inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicóloga, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêutico, entre outros especialistas.

A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade. Mais informações pelos telefones (41) 3266-3813 / 98898-2384 (whatsapp). O Recanto do Tarumã fica na Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã.