Prática criminosa em farmácia na RMC: centenas de remédios são apreendidos

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, por venda ilegal de remédios e anabolizantes em uma farmácia de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (05).

As diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias anônimas informando a prática criminosa. O homem é farmacêutico e proprietário do estabelecimento comercial.

Os policiais civis apreenderam diversos medicamentos controlados sem a documentação, além de anabolizantes de origem paraguaia e canadense. Ainda durante as buscas, a equipe localizou a porta de um fundo falso, onde foram apreendidos centenas de remédios.

De acordo com a polícia, o homem foi autuado em flagrante por falsificar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e pelo crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de remédios psicotrópicos. Caso seja condenado, a pena pode ser superior a 10 anos.

Denuncie

A polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes envolvendo saúde pública. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

