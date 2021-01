Fotos registradas na noite de quinta-feira (31) em Caiobá, no Litoral do Paraná, mostram movimento de pessoas e aglomeração no calçadão à beira-mar poucas horas antes da virada do ano. As imagens mostram muita gente sem máscara, apesar da orientação para evitar as aglomerações e dos decretos de combate ao coronavírus (covid-19) que, entre outras determinações, pedem o uso obrigatório dessa proteção.

Segundo o leitor que encaminhou as imagens para a Tribuna, o horário dos registros era por volta das 22h30 de quinta-feira (31). “Foi decretado liberdade para passear em Caiobá, mas sem festa”, disse o leitor indignado. Ele se refere ao decreto municipal que mantém as praias abertas e com acesso à areia liberado.

Nas fotos, é possível observar que a população não respeitou a autorização para apenas passear, mas se aglomerou nas areias de Caiobá para celebrar o réveillon. O distanciamento social, de no mínimo 1,5 metro entre pessoas de famílias diferentes, também não foi respeitado.

Casos de coronavírus no Paraná

Neste último dia do ano de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais 3.903 novos casos de coronavírus e 88 novas mortes de pessoas infectadas com a doença. No acumulado, o Paraná soma 413.412 casos positivos da covid-19 e 7.912 mortes.

Os casos divulgados nesta quinta-feira são de: maio (1), junho (1), julho (5), agosto (18), setembro (5), outubro (6), novembro (62) e dezembro (3.815).