Praça xodó de bairro tradicional em Curitiba tem reforma quase pronta

A Praça Padre Agostinho Legrós, point verde do Boqueirão, está prestes a estrear seu novo visual. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) toca as obras que prometem dar um up na segurança e na beleza do espaço. É a décima praça da região a passar por uma repaginada desde o ano passado.

Os 455 alunos do Centro de Esporte e Lazer (CEL) da praça, junto com a galera do bairro, já estavam na expectativa dessa reforma há um tempo. E não é para menos: o local é o xodó da comunidade para momentos de lazer e atividades físicas.

+ Leia mais Dentista é preso em Curitiba por diversas compras ilegais de remédios controlados

Entre as novidades que já dá pra conferir está o gradil em volta do centro de esportes. Agora, quem curte uma atividade por lá tem mais privacidade e segurança para se exercitar.

Giovando Romanine, diretor de Parques e Praças da SMMA, dá um spoiler do que mais vem por aí: “Estamos dando um tapa nos alambrados das quadras e instalando rampas de acessibilidade. Assim, cadeirantes e mamães com carrinhos de bebê vão poder curtir a praça numa boa”.

O playground também vai ficar tinindo. A areia será trocada, o verde ao redor repaginado e os brinquedos vão ganhar uns reparos necessários.

Quem tá comemorando são os atletas do Boqueirão Runners, grupo de corrida que manda ver nos treinos por lá. O professor Ernesto Gobatto, que comanda uma turma de 90 alunos, não esconde a empolgação: “A reforma é muito bem-vinda porque usamos muito o espaço”.

As entradas para pedestres e os banquinhos para descanso também estão na lista de melhorias. Os fãs de basquete podem comemorar, pois a quadra vai ganhar tabelas novinhas em folha.