A partir desta segunda-feira (30), unidades básicas de saúde de Curitiba suspendem temporariamente todos os atendimentos eletivos – aqueles agendados e que não são considerados de urgência. A medida visa reforçar o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que mudou a bandeira de alerta da Covid-19 para laranja na sexta-feira (27).

Ao comentar as medidas e a abertura de novos leitos exclusivos para covid, a secretária de Saúde, Marcia Huçulak, fez um alerta: “Aviso que tudo tem limite, não temos mais equipes para abrir leitos. As pessoas precisam entender que não se tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e toda a equipe de apoio laboratorial e limpeza no almoxarifado. Podemos ter camas, respiradores, monitores, medicamentos em estoque. Profissionais de saúde e de apoio são pessoas que tem família, que também precisam descansar, querem ver seus filhos e pais e muitos não o fazem há meses”.

Com a reorganização do atendimento básico à saúde, 77 unidades que já vinham atendendo com fluxo dividido logo na entrada, separando os atendimentos de pessoas com sintomas suspeitos do novo coronavírus e de outras condições de saúde, passam a atender exclusivamente situações de urgência em saúde. São o caso de quadros de pressão alta e atendimentos essenciais, como pré-natal, pacientes com condições crônicas descompensadas, entre outros. Urgências e emergências odontológicas também serão atendidas.

Outras 10 unidades de saúde funcionarão exclusivamente para vacinação do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Outras 24 unidades, além das 10 dedicadas à vacinação, irão transferir o atendimento para unidades próximas, e todos os profissionais desses locais irão reforçar os quadros do restante da rede.

Confira abaixo as listas das unidades que manterão o atendimento de urgência e emergência, das que farão exclusivamente a vacinação e das que terão o atendimento redirecionado, com as respectivas novas unidades de referência:

Na última sexta-feira (27), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão passou a atender exclusivamente casos de covid-19, suspendendo temporariamente atendimento geral por busca direta. No local estão sendo ativados 50 leitos de enfermaria exclusivos para a doença.

Segundo a SMS, moradores da região com urgência e emergências de saúde podem buscar atendimento nas UPAs Pinheirinho, Sítio Cercado e Cajuru. Para as pessoas com sintomas respiratórios leves a orientação é ligar para a Central de Atendimento, no telefone 3350-9000, das 8h às 20h, todos os dias da semana. A central dará as orientações e fará o agendamento do exame.