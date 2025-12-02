Postos de combustíveis são notificados após fiscalização na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (IPEM) fiscalizou diversos postos de combustíveis em Curitiba e Pinhais, na região metropolitana, durante segunda (1/12) e terça-feira (2/12).

A ação, que visa garantir a qualidade dos produtos oferecidos e proteger os direitos dos consumidores, identificou irregularidades em dois estabelecimentos localizados em Curitiba. Segundo o delegado da PCPR Cássio Conceição, as bombas desses postos apresentavam problemas no volume fornecido.

“O objetivo da operação foi assegurar a qualidade dos combustíveis comercializados e proteger os consumidores contra práticas irregulares”, afirmou.

As bombas que apresentaram irregularidades foram interditadas administrativamente pelo IPEM, e os estabelecimentos receberam notificações formais sobre as irregularidades. A PCPR não informou os bairros dos postos notificados.

A população pode contribuir com investigações em andamento por meio de denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.