Polícia prende 5 por desvio de R$ 4 milhões em remédios oncológicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco pessoas durante uma operação contra um grupo criminoso envolvido no desvio de uma carga de medicamentos oncológicos avaliada em R$ 4 milhões. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (2) na Lapa, no Paraná, e em Carapicuíba e Osasco, em São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista.

Além de quatro mandados de prisão, a PCPR cumpriu cinco ordens de busca e apreensão. Uma quinta pessoa, alvo de buscas, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas ao ser encontrada com uma estufa contendo pés de maconha. Os policiais também localizaram um fuzil, duas pistolas e duas araras presas em uma residência em Carapicuíba.

O crime ocorreu em dezembro de 2024 em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista do caminhão que transportava a carga de São Paulo registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido roubado. No entanto, as investigações revelaram tratar-se de um desvio de carga e falsa comunicação de crime.

O delegado André Feltes explicou: “Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o motorista conversando, em um posto de combustível, com os indivíduos que teriam praticado o suposto roubo”. A PCPR identificou, além do motorista, dois indivíduos envolvidos no furto e outro motorista que conduziu o caminhão com parte da carga desviada.

A investigação contou com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, e a PCPR continua investigando para identificar o destino dos medicamentos furtados.