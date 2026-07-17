Posto na Grande Curitiba é multado por usar o dobro de metanol permitido em gasolina

Dois administradores de um posto de combustíveis do Jardim Guaraituba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público do Paraná. A ação, movida pela 5ª Promotoria de Justiça da comarca, aponta a venda de gasolina fora dos padrões técnicos exigidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A denúncia tem origem em uma fiscalização realizada no estabelecimento, quando amostras de gasolina C aditivada foram recolhidas para análise em laboratório. O exame revelou um teor de metanol de 1% em volume no combustível — índice que supera em dobro o limite de referência de 0,5% previsto na Resolução ANP 807/2020 e na Portaria Mapa 75/2015, normas que fixam ainda uma tolerância máxima de até 0,7%.

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O posto já havia sido penalizado antes mesmo da ação penal: a ANP impôs multa de R$ 86 mil ao estabelecimento, sanção que se tornou definitiva em 28 de abril deste ano. Agora, na esfera criminal, os administradores são acusados de crime contra a ordem econômica e as relações de consumo, com base no artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 8.176/1991.

A pena prevista para o crime varia de um a cinco anos de detenção, caso haja condenação. A partir de agora, cabe à Justiça do Paraná avaliar a denúncia apresentada pelo Ministério Público e decidir sobre o prosseguimento do processo.

