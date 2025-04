Porto de Paranaguá recebe peças gigantes que serão utilizadas pelo Exército

O Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, recebeu 72 módulos de suporte flutuante que serão utilizados pelo Exército no Rio Grande do Sul (RS). As estruturas metálicas vieram dos Estados Unidos e medem entre 3,1 e 6,2 metros de altura, com o peso entre quatro a oito toneladas cada.

As peças, que chegaram durante o mês de março, estão sendo retiradas do porto por caminhões que pertencem ao Exército. O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) é responsável por carregar os módulos nos veículos militares. A operação segue nos primeiros dias de abril.

A estrutura pode ser montada de forma rápida em rios de grande volume de água, para a travessia de tropas e de viaturas, incluindo alguns veículos blindados. “Porém, as pontes também auxiliam na mobilidade da população, como nos casos das enchentes ocorridas em 2024 no Rio Grande do Sul”, pontuou o tenente André Foerster.

As peças fazem parte das chamadas cargas gerais, que são mercadorias embaladas em caixas, engradados, fardos e tambores, por exemplo. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, 2,9 milhões de toneladas de cargas gerais foram movimentadas nos portos paranaenses.​

“Por serem mercadorias de grande proporção, a operação deve ser feita com cuidado redobrado para evitar acidentes e avarias”, afirmou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.​

As peças estão sendo enviadas via terrestre até o 3º Batalhão de Engenharia de Combate da cidade de Cachoeira do Sul (RS). Doze veículos e 24 militares foram mobilizados para realizar esta etapa da logística.