Quem são os mais bilionários do mundo? E do Brasil? Veja lista

O ranking anual de bilionários da revista Forbes em 2025, divulgado nesta terça-feira (1º), surpreendeu ao bater recordes pelo segundo ano consecutivo. Com Elon Musk liderando a lista, o número de bilionários no mundo atingiu a marca impressionante de 3.028, superando o recorde anterior de 2.781 em 2024.

Além do aumento quantitativo, as fortunas acumuladas também cresceram significativamente. A soma total dos patrimônios alcançou US$ 16,1 trilhões, um salto de quase US$ 2 trilhões em relação ao ano passado. Os Estados Unidos mantêm sua posição de destaque, abrigando 902 bilionários, seguidos pela China (incluindo Hong Kong) com 516 e Índia com 205.

+ Leia mais Vídeo mostra como será o novo viaduto entre Curitiba e Pinhais; assista

Elon Musk, mesmo enfrentando desafios recentes na Tesla, mantém sua liderança com folga, ostentando uma fortuna estimada em US$ 342 bilhões. Esse patrimônio coloca Musk em uma nova categoria de “superbilionários”, conforme classificação do The Wall Street Journal.

O setor de tecnologia domina o topo da lista, com pelo menos seis dos dez mais ricos tendo feito fortuna nessa área. Mark Zuckerberg, da Meta, ocupa o segundo lugar com US$ 216 bilhões, seguido por Jeff Bezos, da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle.

Entre os brasileiros, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera pelo segundo ano consecutivo, ocupando a 51ª posição no ranking global com um patrimônio de US$ 34,5 bilhões. Vicky Safra e Jorge Paulo Lemann completam o pódio nacional.

O ranking deste ano reflete não apenas o crescimento das fortunas individuais, mas também as mudanças na dinâmica econômica global, com o setor de tecnologia mantendo sua posição de destaque na geração de riquezas.

Top 10 Bilionários Mundiais em 2025:

1. Elon Musk – US$ 342 bilhões

2. Mark Zuckerberg – US$ 216 bilhões

3. Jeff Bezos – US$ 215 bilhões

4. Larry Ellison – US$ 192 bilhões

5. Bernard Arnault e família – US$ 178 bilhões

6. Warren Buffett – US$ 154 bilhões

7. Larry Page – US$ 144 bilhões

8. Sergey Brin – US$ 138 bilhões

9. Amancio Ortega – US$ 124 bilhões

10. Steve Ballmer – US$ 118 bilhões

Top 5 Bilionários Brasileiros em 2025:

1. Eduardo Saverin – US$ 34,5 bilhões

2. Vicky Safra e família – US$ 20,7 bilhões

3. Jorge Paulo Lemann – US$ 17 bilhões

4. David Velez e família – US$ 10,7 bilhões

5. Carlos Alberto Sicupira – US$ 7,6 bilhões