Qual o segredo de Curitiba? O que atrai perfis tão distintos para viver e trabalhar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Às vésperas de completar 333 anos, data comemorada neste domingo (29/03), Curitiba reafirma um traço que marca sua trajetória: o poder de atrair pessoas de diferentes origens. De quem cruza o país em busca de qualidade de vida a quem chega de outros continentes para empreender, a capital paranaense reúne histórias que ajudam a explicar os indicadores positivos frequentemente associados à qualidade de vida na cidade.

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a capital paranaense segue como destino de quem busca oportunidades. Entre os moradores que chegaram à cidade na última década, 36,2% vieram de outras cidades do Paraná, 14,6% de São Paulo, 9,1% de Santa Catarina e 8,8% de outros países.

O movimento também se reflete na presença internacional: Curitiba é a quinta capital brasileira com maior número de estrangeiros, com cerca de 19,7 mil residentes de outros países, sendo os venezuelanos o maior grupo, com mais de 7 mil pessoas.

Os dados mais recentes do mercado de trabalho também reforçam esse cenário. Em janeiro, Curitiba foi a cidade brasileira que mais gerou empregos formais, com saldo de 6.919 novas vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. O resultado colocou a capital à frente de grandes centros e representou cerca de 38% de todas as vagas criadas no Paraná no período.

+ Leia mais Expansão dos queijos finos no Paraná pode elevar faturamento do produtor em até 380%

Esse dinamismo ajuda a explicar decisões como a da jornalista aposentada Jacira Alves de Oliveira, de 63 anos, que deixou Manaus há quatro anos em busca de mais qualidade de vida. Já familiarizada com a cidade, decidiu retornar de forma definitiva para a capital paranaense após a pandemia de Covid-19.

“Qualidade de vida, segurança e mobilidade pesaram muito. Não sentimos necessidade de ter carro. Faço tudo a pé ou de aplicativo”, conta.

A experiência dialoga com um dos principais diferenciais da cidade. Curitiba é referência internacional em transporte coletivo desde a criação do sistema BRT (bus rapid transit, o ônibus de tráfego rápido), modelo pioneiro que inspirou cidades em mais de 80 países e que segue estruturando o deslocamento urbano local.

A organização urbana e a integração do transporte ajudam a reduzir deslocamentos e influenciam diretamente na rotina dos moradores. No caso de Jacira, o impacto da mudança também foi sentido na saúde.

“Em Manaus, por causa do calor, eu vivia no ar-condicionado. Aqui não uso e minha saúde melhorou muito”, diz Jacira.

+ Leia mais Curitiba tem passado pré-histórico com tatus raros e aves carnívoras

Curitiba e as oportunidades que impulsionam trajetórias

Se para alguns a motivação principal é viver melhor, para outros Curitiba representa um ambiente fértil para construir carreira. É o caso do venezuelano Sergio Jaén, de 37 anos, que encontrou na cidade espaço para se desenvolver na área cultural.

“Atuo como DJ e produtor e fui construindo minha carreira aos poucos, conhecendo a cena local e criando conexões. Isso abriu muitas portas”, conta.

Ele destaca a diversidade cultural e o caráter cosmopolita da capital. “Curitiba é uma cidade muito aberta, com manifestações culturais diversas. Me deu uma sensação de cidade global.”

Essa percepção encontra respaldo em indicadores urbanos e reconhecimentos recentes. Em 2023, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, título que considera critérios como mobilidade, sustentabilidade, governança e uso de tecnologia na gestão pública — fatores que ajudam a explicar a atração por profissionais criativos e empreendedores.

No caso da empresária Aline Kalinoski, de 30 anos, o ambiente de negócios foi decisivo para que ela deixasse a cidade de Clevelândia, no interior do Paraná, ainda jovem para estudar na capital do estado. Em Curitiba, construiu toda a trajetória profissional.

“Curitiba tem um ecossistema empreendedor muito ativo. Isso impacta diretamente no crescimento dos negócios”, afirma. Hoje à frente de empresas na área de marketing, ela destaca a diferença em relação ao interior.

“Saí de uma cidade com poucas oportunidades e hoje lidero negócios que impactam outras mulheres”, comemora. Esse cenário é reforçado por políticas públicas locais.

Curitiba registra tempo médio de cerca de duas horas para abertura de empresas — um dos mais rápidos do país — além de iniciativas voltadas à inovação, capacitação e incentivo ao empreendedorismo, o que contribui para a formação de um ambiente dinâmico e competitivo.

A percepção é compartilhada pela empresária Paula Kodama, de 35 anos, que viveu em cidades como Xangai, Hong Kong e Singapura antes de escolher Curitiba para empreender no Brasil. “Curitiba permite estar conectada aos grandes centros, mas com uma rotina mais equilibrada. Isso foi essencial para estruturar minha empresa”, diz.

Segundo ela, o ambiente favorece conexões estratégicas e crescimento sustentável. “É uma cidade que oferece oportunidades reais para quem quer construir algo de longo prazo.”

Qualidade de vida como ponto de chegada

Além das oportunidades, a qualidade de vida aparece como fator comum entre diferentes trajetórias. A empresária Herida Caroline Oliveira da Costa, de 30 anos, natural de Belém, encontrou em Curitiba o ambiente ideal para transformar sua carreira.

“Curitiba me encantou pela organização. Senti que aqui existia algo maior reservado para mim”, relata. Ela chegou durante a pandemia e construiu um negócio próprio no setor de moda circular.

“Foi aqui que consegui crescer e estruturar minha vida profissional”. Apesar das dificuldades iniciais, como a adaptação emocional e a distância da família, ela destaca os ganhos. “A qualidade de vida faz diferença no dia a dia, principalmente pela segurança e pelas oportunidades”.

No conjunto das histórias, Curitiba surge como uma cidade que combina planejamento urbano, dinamismo econômico e organização. Ao longo das últimas décadas, a capital acumulou reconhecimentos nacionais e internacionais por suas políticas públicas, especialmente nas áreas de mobilidade, inovação e sustentabilidade.

Os relatos também revelam desafios, como o custo de vida e a adaptação ao clima, especialmente para quem vem de regiões mais quentes. Ainda assim, para quem escolheu ficar, Curitiba se consolida como projeto de vida.

“É uma cidade com muitas oportunidades para viver bem, mas é preciso planejamento”, resume Jacira. Seja para empreender, trabalhar ou simplesmente buscar mais equilíbrio, Curitiba segue sendo destino. E, para muitos, ponto de chegada.

Leia o conteúdo na Gazeta do Povo.