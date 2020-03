Após o Santuário Perpétuo Socorro suspender as novenas, agora todas as igrejas católicas de Curitiba deixarão de celebrar missas em Curitiba. A decisão partiu da Arquidiocese de Curitiba nesta quinta-feira (19), diante da possibilidade de contágio dos fiéis pelo novo coronavírus. Com isso, a orientação é para que as celebrações eucarísticas, ou quaisquer outras, bem como eventos religiosos de qualquer ordem não sejam realizadas nem mesmo em pequenas aglomerações. O objetivo é proteger a saúde dos padres, dos membros das equipes litúrgicas e da comunidade.

A arquidiocese reforça, no entanto, que não se trata de “não celebrar”. Padres e bispos devem orar “na intenção da comunidade”. A nota publicada no site da instituição recomenda que as missas sejam celebradas diariamente pelos padres, mas sem a presença da comunidade. Também pede que as pessoas intensifiquem os momentos de oração em suas residências. Na medida do possível, é permitido aos paroquianos fazer as celebrações pela internet.

A decisão publicada nesta quinta-feira também desobriga o cumprimento do preceito católico de participar da missa aos Domingos e dias de Festa (Código de Direito Canônico, cân. 87), enquanto durar a grave situação do coronavírus.

