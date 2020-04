Um policial civil foi assassinado no bairro Parolin, em Curitiba, na madrugada deste sábado (11). Wagner Silva Campos, 40 anos, era investigador e estava lotado na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). O crime é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime ocorreu por volta das 00h45, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada. Wagner estava de plantão em uma viatura da Polícia Civil descaracterizada. Ele foi surpreendido por dois homens que atiraram ainda com o veículo em movimento. Os documentos e a arma do investigador foram levados da cena do crime.

Segundo a PM, a viatura chegou a bater contra um muro, após o ataque dos suspeitos. Ainda não há informações sobre o motivo da presença do policial no Parolin, como, por exemplo, se ele estaria em alguma investigação.

Após ser alvejada, a viatura parou na rua Professor Rubens Helke Braga. O local fica há cerca de três quadras de onde foram efetuados os disparos. Os atiradores teriam fugido a pé.