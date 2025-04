Polícia prende em Curitiba segundo suspeito da morte de jornalista Cristiano Freitas

Foi preso, nesta quarta-feira (23), no bairro Parolin, em Curitiba, o segundo suspeito da morte do jornalista Cristiano Freitas. Ele foi assassinado em casa, em março passado.

A polícia já havia preso Jhonatan Barros Cardoso pelo crime, ocorrido após um encontro entre os dois a partir de um site de relacionamentos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o preso é um homem de 29 anos, localizado no bairro Parolin, em Curitiba. O preso teria ajudado Jhonatan na fuga do local do crime.

A polícia deve passar mais detalhes ainda nesta manhã sobre o caso. Acompanhe abaixo o momento em que a polícia entra na casa do suspeito, no bairro Parolin, em Curitiba.

