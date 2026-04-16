Polícia mira organização do tráfico na Grande Curitiba e apreende drogas 

Uma operação da Polícia Civil do Paraná cumpriu, nesta quinta-feira (16/04), 12 mandados judiciais contra uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas na Região Metropolitana de Curitiba. As ações fazem parte de uma investigação que busca desarticular a estrutura do grupo e interromper a distribuição de entorpecentes na região.

Segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, um dos alvo do mandado de prisão residia no município, mas não foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais. Ao todo, eram 11 alvos, localizados em Pinhais, Piraquara e na capital.

As investigações apontam para a atuação estruturada do grupo, com suspeitas de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, 2,7 kg de drogas estavam guardados em caixas.

“Nos levantamentos que se seguiram, identificamos os possíveis responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes a estes investigados”, afirmou o delegado Ronaldo Bússolo Borges, responsável pelo caso.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná e da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Durante as diligências, equipes utilizaram cães farejadores para auxiliar na localização de drogas e outros materiais.