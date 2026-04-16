Artesãos de Curitiba recebem qualificação voltada ao turismo

Artesãos de Curitiba terão acesso a uma nova frente de qualificação que combina técnicas manuais e formação voltada ao atendimento ao turista. A iniciativa resulta da parceria entre o Liceu de Ofícios Criativos, a Escola de Turismo de Curitiba e o Senac, com atividades direcionadas a profissionais da Economia Criativa. As inscrições são prévias e as vagas limitadas. A programação começa no dia 22 de abril com vivências práticas e oficinas que buscam conectar a produção artesanal à experiência dos visitantes da cidade.

A primeira atividade será um city tour pela Linha Turismo, conduzido por Grécia Correia e pelo guia Leandro Fernandes. A vivência propõe uma imersão no roteiro turístico de Curitiba, com saída do Palacete Wolf, reunindo artesãos interessados em compreender os atrativos e a identidade cultural da cidade. A experiência inclui conversa inicial e percurso guiado, com orientações sobre como o artesanato pode dialogar com o setor turístico. Os participantes devem usar roupas confortáveis e levar protetor solar, repelente e água.

No dia 23 de abril, o artesão Matheus Martins ministra oficina para desenvolver uma flâmula decorativa inspirada na natureza. A atividade utiliza costura criativa em feltro e aborda referências culturais e a relação dos povos com o meio ambiente. Os participantes devem levar materiais como cristais, lantejoulas, cola glitter, tintas de tecido, tesoura para feltro, pistola de cola quente e feltro azul de 40 por 35 centímetros.

O curso de Qualidade no Atendimento ao Turista será ministrado pelo professor Marcos Tonet Damas em cinco encontros, nos dias 23, 24 e 30 de abril, além de 7 e 8 de maio, das 9h às 12h. Com carga horária de 15 horas e certificação, o conteúdo aborda identificação de perfis de turistas, estratégias de comunicação, práticas de hospitalidade e formas de orientação qualificada.

Podem participar artesãos com Carteira Nacional do Artesão e profissionais da Economia Criativa, como ilustradores, designers, artistas plásticos e fotógrafos que trabalham com processos autorais e produção manual. Artesãos sem a carteira podem participar se estiverem em processo de solicitação do documento. Manualistas e profissionais da Economia Criativa sem carteira precisam solicitar autorização prévia da coordenação do Liceu pelo WhatsApp (41) 3250-7710, mediante comprovação de atuação profissional na área. As inscrições estão disponíveis em https://linktr.ee/liceudeoficios.