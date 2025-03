Polícia Militar inicia Operação Carnaval 2025 em Curitiba

Neste sábado (1º), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou oficialmente a Operação Carnaval 2025 no Largo da Ordem, em Curitiba. A iniciativa reforçará o policiamento na capital durante todos os dias de festividades, garantindo maior segurança aos foliões e à população em geral.

Ao todo, mais de 180 policiais militares estarão empenhados na operação, com patrulhamento intensificado em pontos estratégicos da cidade. Além do efetivo ordinário, a ação contará com o apoio de unidades especializadas, e pelotões de ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Motorizadas), inclusive do interior do estado.

O subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer, esteve presente no lançamento e destacou a importância do planejamento estratégico para garantir um Carnaval seguro.

“O objetivo da Polícia Militar é proporcionar um ambiente seguro para que todos possam aproveitar as festividades com tranquilidade. Nossas equipes estarão atentas, coibindo crimes e garantindo a ordem pública. Contamos também com a colaboração da população para que este Carnaval seja marcado pela alegria e pelo respeito”, afirmou o coronel Semmer.

Além do reforço no policiamento ostensivo, a PMPR também orienta os foliões sobre medidas de segurança, como evitar portar objetos de valor em locais de grande aglomeração, não aceitar bebidas de desconhecidos e sempre planejar um meio seguro para retornar para casa.

A Operação Carnaval 2025 segue até a próxima quarta-feira (5), com policiamento reforçado em todas as regiões da capital, principalmente em áreas com maior concentração de eventos carnavalescos.