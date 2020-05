A Polícia Civil investiga a tentativa de furto em um oleoduto em São José dos Pinhais na noite de sexta-feira (15) que causou a interrupção no fornecimento de água de metade da população de Fazenda Rio Grande. O corte no abastecimento ocorre em plena pandemia de coronavírus, quando as pessoas têm que lavar as mãos constantemente, e crise hídrica causada pela pior estiagem em Curitiba e região metropolitana nos últimos 23 anos.

publicidade

A Delegacia de São José dos Pinhais apura quem tentou furtar o oleoduto da Transpetro, empresa ligada a Petrobras, cuja ação causou vazamento de óleo no Rio Despique, que abastece Fazenda Rio Grande. Diversos animais, como peixes e aves, foram encontrados mortos no local.

LEIA MAIS – Polícia estoura festa clandestina na região de Curitiba por risco de transmissão de coronavírus

Para tentar conter os estragos ambientais do vazamento, o governo do estado mobilizou equipes do Instituto Água e Terra (IAT), da Defesa Civil e da Sanepar, além do Ibama. Todas essas instituições também ajudarão na investigação da polícia.

Na noite de sexta-feira, moradores da região sentiram um forte cheiro de gasolina e acionaram as autoridades. O vazamento de óleo atingiu um córrego afluente do Rio Despique, de onde a Sanepar capta água para abastecer a cidade vizinha de Fazendo Rio Grande.

Vazamento de óleo em São José dos Pinhais causa corte no abastecimento de água em Fazenda Rio Grande. Foto: Agência Estadual de Notícias Vazamento de óleo em São José dos Pinhais causa corte no abastecimento de água em Fazenda Rio Grande. Foto: Agência Estadual de Notícias

A captação foi interrompida imediatamente após a notificação do vazamento para não expor a população ao risco. A Sanepar agora monitora a condição para poder voltar o fornecimento pleno.

Abastecimento

Com a interrupção da captação, Fazenda Rio Grande está sendo abastecida apenas por captação emergencial de cavas, que atende somente a um terço da vazão necessária. As obras de restauro do vazamento já foram iniciadas, mas ainda não há previsão para a normalização do abastecimento.

VIU ESSA? – Prêmio de R$ 101 milhões da Mega acumulada saiu para Curitiba. Veja qual lotérica!

Além disso, com o vazamento, Fazenda Rio Grande teve de entrar no rodízio de abastecimento feito pela Sanepar por causa da estiagem. Os bairros afetados são o Parque Industrial, Jardim Itália, Eucaliptos, Hortência, dos Estados, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião e Iguaçu.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?