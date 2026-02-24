Polícia desvenda esquema de furtos de hidrantes em shoppings de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná identificou e indiciou nesta segunda-feira (23/02) um homem, de 30 anos, suspeito por uma série de furtos de conjuntos de mangueiras de hidrantes em estabelecimentos comerciais de grande porte em Curitiba.

De acordo com a delegada da Polícia Civil do Paraná Sâmia Coser, o investigado utilizava o período de tolerância de 15 minutos em estacionamentos de shoppings e hipermercados para realizar as subtrações. Em uma das ações, ele teria furtado oito conjuntos completos de mangueiras e adaptadores de latão.8

As investigações apontam que o foco era a retirada de bicos e acoplamentos de latão, componentes com valor estimado em cerca de R$ 1 mil por unidade no mercado secundário.

“O homem é reincidente por furto qualificado. Ele foi detido há dois anos em Araucária pela prática do mesmo crime. Também possui registros por estelionato nas comarcas de Araucária e Lapa”, explica.

O que chama atenção nesse caso é a especialização do suspeito, que parece ter encontrado um nicho específico para seus crimes. Aproveitando-se de um tempo que deveria servir apenas para entrada e saída rápida dos estabelecimentos, o homem realizava os furtos com aparente tranquilidade.

Após minucioso trabalho investigativo, que incluiu cruzamento de dados e análise de boletins de ocorrência, a autoridade policial formalizou o indiciamento e representou ao Poder Judiciário por medidas cautelares, incluindo pedido de prisão e de busca e apreensão.

O caso serve de alerta para estabelecimentos comerciais sobre a importância de reforçar a segurança de equipamentos que, apesar de vitais para a segurança contra incêndios, podem se tornar alvos de criminosos pelo valor de seus componentes metálicos.

