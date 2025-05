Polícia desarticula esquema de tráfico na Colônia Penal de Piraquara

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação que desmantelou um esquema de tráfico de drogas e contrabando de celulares dentro da Colônia Penal Agroindustrial de Piraquara. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva contra detentos já no sistema prisional e na prisão em flagrante de um policial penal aposentado por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações, iniciadas em janeiro deste ano, apontam para o cometimento de diversos crimes em 2022, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção passiva e ativa, além da inserção de aparelhos telefônicos no ambiente prisional.

A operação se estendeu por Curitiba e outras quatro cidades da Região Metropolitana – Piraquara, Colombo, Campina Grande do Sul e Quatro Barras – onde foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Dois suspeitos não foram localizados e são considerados foragidos, com a Polícia Civil mantendo as diligências para encontrá-los.

A delegada Juliana Cordeiro, responsável pela condução do inquérito, revelou que o esquema criminoso funcionava com a participação direta do policial penal aposentado. “Pelo que apuramos, este grupo que cumpria pena na Colônia Penal de Piraquara cooptou o policial penal, que na época trabalhava no local, por meio do pagamento de propina, para que ele repassasse drogas e celulares, que eram então comercializados com outros detentos”, explicou.

A ação contou com a participação da Polícia Penal do Paraná (PPPR), que mobilizou agentes da corregedoria para cumprir as ordens judiciais. O policial penal preso enfrentará não apenas o processo criminal, mas também um processo administrativo disciplinar interno.

“Quando a PCPR identificou o envolvimento de um policial penal ela nos acionou para integrarmos as operações de busca, apreensão e condução do servidor, que acabou sendo preso em flagrante pela posse de arma de fogo”, informou o corregedor da PPPR, Deivid Alessandro Duarte, acrescentando que “a Polícia Penal reitera que não é condescendente com esse tipo de conduta”.

A diretora-geral da PPPR, Ananda Chalegre, destacou que a instituição mantém protocolos rigorosos para garantir o cumprimento da legislação dentro das unidades prisionais. “Essas operações reforçam nossa capacidade de monitoramento e controle, assegurando um ambiente estável e sob a gestão do Estado”, afirmou.