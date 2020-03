A Polícia Civil do Paraná está alertando a população pessoas má intencionadas que estão se valendo da pandemia do coronavírus para aplicar golpes. Estelionatários já articulam novas formas de enganar as vítimas, seja de forma presencial ou virtual.

Em alguns estados do Brasil, segundo a Polícia Civil, criminosos estão se passando por servidores da saúde para fazerem visitas às casas das pessoas. Com um formulário falso, eles pedem informações como o número de idosos na residência, RG e CPF para praticar crimes ou mesmo cometer assaltos.

“Ninguém da Secretaria da Saúde faz esse tipo de levantamento. As pessoas não devem fornecer qualquer tipo de dado em caso de golpes desse tipo”, explica o delegado Emmanoel David, da Delegacia de Estelionato.

Virtual

Já no mundo virtual, um golpe frequente é feito pelo telefone. O truque funciona da seguinte forma: o bandido se passa por um vendedor de marcas de varejo para oferecer ofertas e descontos especiais, já que as compras online estão em alta durante a pandemia. Eles pedem o código PIN do seu celular, uma chave de segurança do aparelho.

Com isso, eles conseguem o acesso ao seu WhatsApp para assediar seus contatos a fim de obter uma transferência bancária para o conta do golpista.

Neste caso, a orientação policial é que a pessoa não forneça dados pessoais e sempre peça um tempo para verificar depois com a fonte oficial da empresa sobre a promoção. O mesmo vale para pedidos de doação de entidades filantrópicas e associações.

