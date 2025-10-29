Polícia busca por jardineiro que machucou cachorro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná tenta identificar o jardineiro responsável por machucar um cachorro enquanto roçava um terreno de uma igreja no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A ocorrência teria acontecido na segunda-feira (27/10), por volta das 7h30, ao lado de uma delegacia.

Imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento são analisadas pela corporação. Pelo vídeo, é possível ver o homem chutando o animal e passando a máquina por cima dele. Assista abaixo:

Conforme a investigação, o jardineiro teria deixado o cachorro agonizando, sem prestar socorro. Cinco horas depois do incidente, policiais teriam resgatado o animal e levado ele a uma clínica veterinária.

Segundo a corporação, o cachorro passou por uma cirurgia e segue em recuperação.

Agora, a investigação deve ouvir o responsável pela igreja a fim de identificar o jardineiro. O caso se trata de um possível crime de maus-tratos.

Cachorro não era de rua

Nesta quarta-feira (29/10), a tutora foi buscar o cachorro na delegacia e o encontro foi registrado pela RPC, emissora filiada da Globo no Paraná. Segundo a tutora, ela ouviu falar do que havia acontecido enquanto procurava por ele. Ao chegar na delegacia, reconheceu o pet.

Segundo ela, o cachorro fugiu enquanto o marido saia para o trabalho. A família só se deu conta do sumiço à noite, ao dar comida aos cachorros.