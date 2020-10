Uma advogada e um modelo estão sendo procurados pela Polícia Civil do Paraná por darem cerveja para um cachorro no fim de semana, em Curitiba e publicarem o vídeo nas redes sociais. No começo desta segunda-feira (19), a polícia chegou a ir a um endereço no bairro Taboão, mas não localizou ninguém no imóvel.

No vídeo, um rapaz aparece com uma lata de cerveja na boca de um filhote e incentiva o cachorro a acabar com o líquido. Já a mulher dá risada da situação. Uma pessoa de maneira anônima visualizou o vídeo e repassou para Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Ao receber as imagens, a investigação começou e um mandado de busca e apreensão foi expedido para ser cumprido na segunda-feira. Logo no começo desta manhã, viaturas foram até o local, mas não havia ninguém e nem o cachorro foi localizado.

A Polícia Civil segue fazendo buscas na tentativa de encontrar os responsáveis. Segundo informações, a mulher é advogada e também trabalha como modelo. O rapaz também trabalha como modelo. Qualquer informação sobre o paradeiro pode ser encaminhada no telefone da DPMA – (41) 3251-6200.

Maus-tratos a animais agora tem punição mais pesada

No dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1.095/2019, que aumentou a punição para quem comete maus-tratos a animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. A pena prevê reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição da guarda do animal vítima.

