Uma carga de energéticos roubada avaliada em R$ 260 mil foi recuperada pela Polícia Civil quarta-feira (29) em Curitiba. Ao todo, foram recuperadas 30 caixas de energéticos que estavam sendo vendidos em dois restaurantes de comida chinesa – um no bairro Alto da XV e outro no bairro Tarumã.

A dona dos restaurantes, de 37 anos, foi presa. Ela disse aos policiais da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) que não sabia a procedência dos produtos, pois fez a compra sem nota fiscal, por um preço bem abaixo do mercado. Ela foi atuada em flagrante por receptação.

De acordo com a investigação, a carga foi roubada em outubro de 2019 na cidade de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O motorista do caminhão que transportava os energéticos foi abordado por dois assaltantes, que o obrigaram a dirigir por 15 horas e, na sequência, o abandonaram na estrada.