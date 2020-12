Curitiba vai receber um reforço de 300 policiais para a operação Natal, anunciada na manhã desta segunda-feira (07). A operação visa fortalecer o a presença da Polícia Militar nas ruas e segue até o dia 24 de dezembro. Os policiais previstos nesse reforço irão trabalhar das 9 às 23h todos os dias da semana.

“O ano é um ano atípico em razão da pandemia, e os nossos policiais estão preparados para orientar as pessoas no sentido educativo para que evitem aglomeração e cumpram as regras de restrição impostas pelo governo para que isso passe o mais rápido possível”, disse o subcomandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

O reforço é importante pois nesta época do ano muitas pessoas circulam com dinheiro a mais que chega pelo 13º salário.

Em Curitiba, o 1º Comando Regional (1º CRPM) aplicará força total dos efetivos dos seis batalhões subordinados e contará com apoio de efetivo de setores administrativos e também de unidades especializadas.

De acordo com o Comandante do 1º CRPM, tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos, em Curitiba o reforço será feito com as seis unidades operacionais. “Nós vivemos em um momento conturbado, mas, mesmo assim, a Polícia Militar reforçará o policiamento nos eixos comerciais em todos os bairros da Capital do estado”, disse.

