A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens que escalaram um prédio para roubar salas comerciais no Centro de Curitiba. Junto com a dupla, foi apreendido equipamento de rapel, como cordas e luvas.

De acordo com a PM, os criminosos usaram o equipamento para ter acesso ao primeiro andar do prédio. Após arrombarem as portas de acesso, eles subiram os andares fazendo arrastão nas salas comerciais. Quando a polícia chegou, eles estavam no 14.° andar.

Quando foram abordados pela polícia, a dupla já estava com sete notebooks, celulares, garrafas de bebida e maquiagem. A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil, que agora vai investigar se eles teriam participação em outros arrastões em edifícios no Centro de Curitiba.