PM desarticula ponto de tráfico e apreende 21 kg de drogas no Hauer

A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem e desarticulou um ponto de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21/04), no bairro Hauer, em Curitiba. A operação resultou na apreensão de mais de 21 quilos de entorpecentes.

A operação contra o tráfico de drogas foi executada por equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio das equipes de inteligência. Os policiais agiram após receberem uma denúncia anônima informando que o imóvel era utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes na região.

Durante a ação policial no imóvel, os agentes localizaram 14,1 quilos de maconha prensada, 3,8 quilos de maconha tipo morruga, 2,2 quilos de crack, 1 quilo de MDMA e 500 gramas de haxixe. Além dos entorpecentes, foram apreendidos equipamentos utilizados no preparo e comercialização das drogas: uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

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Suspeito estava com tornozeleira eletrônica rompida

No momento da abordagem policial, os agentes constataram que o suspeito preso utilizava tornozeleira eletrônica rompida. O homem foi detido em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido na operação, para os procedimentos legais cabíveis.

A ação da Polícia Militar representa mais um golpe contra o tráfico de drogas na capital paranaense e reforça a importância das denúncias anônimas no combate à criminalidade.