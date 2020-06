Para atender ocorrências de segurança pública ligadas à pandemia de coronavírus, em especial casos de aglomerações indevidas, como festas clandestinas, a Polícia Militar (PM) do Paraná atualizou o aplicativo 190 PR com uma nova ferramenta. Agora, o app de acionamento da PM tem um setor específico para este tipo de ocorrências.

publicidade

O objetivo é desafogar a linha telefônica da Central 190, que atende todas as ocorrências da PM. O aplicativo atualizado está disponível nos sistemas Android e IOS. Para quem já tem o aplicativo, basta atualizar a plataforma.

Pela nova ferramenta, o cidadão pode denunciar à PM casos de aglomeração de pessoas, o que facilita a transmissão do coronavírus. É possível denunciar o local, a quantidade de pessoas e até inserir fotos e vídeos que ajudarão a central da PM a avaliar a gravidade da situação. Basta acessar o app, realizar o cadastro na Central de Segurança e clicar no botão “Covid-19” para fazer a denúncia.

LEIA MAIS – Paraná tem recorde de mortes por coronavírus e mais de 500 infectados nas últimas 24 horas

Canal de denúncia exclusiva de covid-19 no aplicativo da Polícia Militar. Foto: PM

O chefe-adjunto do Centro de Operações Policiais Militares, capitão Fábio Barros, explica que o acionamento de ocorrências de covid-19 pelo aplicativo foi feito pela maior demanda desses casos pela central telefônica 190. “A Polícia Militar orienta as pessoas a utilizarem o aplicativo para abertura imediata de ocorrências, deixando as linhas do 190 livres para situações de emergência, principalmente as de risco à vida. Com isso, a PM otimiza a triagem e o envio do socorro a quem mais precisa”, explica o capitão.

publicidade

Além de formalizar denúncias, a nova ferramenta do aplicativo da Polícia Militar também traz orientações sobre prevenção ao contágio do vírus, recomendações e determinações do governo do estado sobre o controle da pandemia. A atualização do app foi feita pela PM junto com a Celepar, a companhia de tecnologia do governo estadual.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?