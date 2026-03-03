Playstation 5 e celulares: os cobiçados do bazar do Recando Tarumã

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Socorro aos Necessitados, que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, recebeu um lote de mercadorias apreendidas e legalmente destinadas pela Receita Federal do Brasil. E, para ajudar na manutenção dos 120 homens residentes, fará um Bazar Solidário, nos dias 13 e 14 de março. O evento acontece das 9h às 17h, na Rua Konrad Adenauer, 576, bairro Tarumã, em Curitiba.

Serão até 350 senhas por dia para conferir os produtos que serão vendidos com até 50% de desconto com relação ao valor de mercado. Entre os itens, PlayStation 5, celulares, controles de videogame, caixas de som e muito mais.

“A iniciativa tem caráter exclusivamente social e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela instituição. O Bazar Solidário reforça o compromisso da Socorro aos Necessitados com a transparência, a legalidade e a continuidade de suas ações sociais, além de representar uma oportunidade para a comunidade adquirir produtos de qualidade por valores acessíveis, contribuindo diretamente para uma causa social”, afirma Carlos Roberto de Matos, Presidente da Socorro aos Necessitados.

Entrada e participação

A entrada custa R$ 5,00 (em dinheiro), valor que será integralmente destinado à manutenção das atividades da Socorro aos Necessitados.

As vendas são destinadas exclusivamente a pessoas físicas, maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com CPF. Por motivos de organização e segurança, não será permitida a entrada de crianças.

Cada comprador poderá adquirir mercadorias até o limite total de R$ 2.500,00. Caso algum item possua valor unitário superior a esse teto, a compra ficará restrita a esse único produto.

Limites e regras

O bazar seguirá rigorosamente as normas vigentes, com limite de quantidade por tipo de produto, além da proibição expressa de revenda ou utilização comercial das mercadorias adquiridas. Todos os compradores receberão recibo em duas vias, contendo identificação, CPF e a observação obrigatória de que os itens não podem ser destinados ao comércio.

Não serão comercializados produtos cuja venda seja proibida pela legislação brasileira, como bebidas alcoólicas, cigarros, medicamentos, armas, CDs ou DVDs gravados, entre outros itens ilícitos.

O bazar vai acontecer na Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã – Curitiba/PR. Mais informações: (41) 3266-3813