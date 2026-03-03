Curitiba ganha voos extras para o Rio de Janeiro na semana do show de Shakira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba está entre as cidades que terão voos extras com destino ao Rio de Janeiro entre os dias 29 de abril e 5 de maio. A ampliação da malha aérea será feita pela Gol Linhas Aéreas, que reforçará a operação para atender à alta demanda do feriado do Dia do Trabalhador e do show gratuito da cantora Shakira, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana.

No período, a companhia terá aumento de 21% na oferta de voos e assentos para a capital fluminense, na comparação com a mesma época de 2025. Ao todo, serão 277 voos extras e cerca de 49 mil assentos adicionais disponibilizados para passageiros do Brasil e do exterior.

Saindo de Curitiba, estão previstos cinco voos diretos para o Rio de Janeiro na maior parte dos dias. No sábado (2/5), data do show, a operação contará com três voos diretos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Além das opções sem escalas, também há voos com conexão em São Paulo, Brasília e Porto Alegre. As tarifas partem de R$ 315,73, valor consultado na data de publicação. A compra pode ser feita diretamente no site da companhia.

A operação especial não se restringe à capital paranaense. A Gol também programou voos extras na ponte aérea São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont e reforços partindo de cidades como Vitória, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Belém, Manaus e até Buenos Aires/Aeroparque.