Mesmo com isolamento social e sem feirinhas de artesanatos, os artesãos de Curitiba podem contar com a ajuda da Agência Curitiba de Desenvolvimento e o Instituto Municipal de Turismo para criar sua própria loja online. Em apenas três minutos, a plataforma Olist Shops promete cadastro gratuito dos produtos, com foto, descrição e preço de cada um deles.

A loja online foi desenvolvida para smartphones, inicialmente com sistema Android. O artesão acessa o sistema pelo próprio celular e cadastra os produtos em apenas três passos: cria o produto no sistema e adiciona título para o anúncio, coloca a descrição e preço e acrescenta uma foto para deixar o anúncio mais atrativo. Depois do cadastro, o produto fica disponível em um site com o nome do artesão.

Os clientes podem acessar os produtos pelo computador ou celular. A compra é negociada diretamente pelo WhatsApp entre cliente e empreendedor. A abertura da loja virtual é gratuita e não há comissão sobre vendas pelo Olist Shops.

Para o Instituto Municipal de Turismo, a plataforma online é o primeiro com o comércio eletrônico de muitos artesãos. Atualmente, a prefeitura tem mais de 30 feiras de arte e artesanato e reúne cadastros de mais de 2.500 artesãos em toda a cidade.

Plataforma para pequenos empresários

Não só artesãos, mas pequenos empresários de Curitiba também podem usar a plataforma online. Feita por uma startup do Vale do Pinhão, a Olist Shop pode ajudar também empreendedores a iniciarem nas vendas online. Em Curitiba, mais de 100 mil microempreendedores individuais (MEIs) podem se cadastrar e criar um site para expor seus produtos e serviços.