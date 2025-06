Pitbull esfaqueado em Piraquara luta pela vida: tutores pedem ajuda

Após ser atacado com facadas, o pitbull Bruce segue em recuperação dos ferimentos e luta pela vida. Seus tutores, Franciele Lacerda e Erick, enfrentam dificuldades para custear o tratamento veterinário e têm buscado apoio por meio de redes sociais, rifas e doações. A mobilização tem como objetivo arrecadar os valores necessários para garantir a reabilitação completa do animal.

O ataque ocorreu no início de junho, quando Bruce escapou do terreno da família durante a noite no bairro Planta Suburbana, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Preocupados com o sumiço, os tutores iniciaram uma busca de carro e a pé pela região. O cachorro foi encontrado horas depois em um terreno na esquina da rua onde moram.

“Quando vi ele, fiquei assustado com a quantidade de ferimentos que essa pessoa deixou. Foram ao menos 20 facadas, quando contamos. Os golpes atingiram a cabeça, a parte superior do corpo e as pernas”, relata Erick. Os tutores registraram um boletim de ocorrência sobre o caso, mas o responsável pela agressão ainda não foi identificado.

Agredir fisicamente um animal é considerado crime de maus-tratos, conforme estabelece a Lei nº 9.605/1998. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa. O crime é inafiançável e pode ter a pena agravada se houver indícios de sofrimento prolongado, crueldade excessiva ou motivação torpe.

Bruce foi internado

Após o resgate, Bruce foi levado a um pronto-socorro veterinário, onde levou pontos e foi internado. Mesmo após o atendimento emergencial, o pitbull desenvolveu anemia e infecções em algumas das feridas, o que prolongou o tratamento. Durante o processo, ele tem recebido cuidados e elogios da equipe veterinária. “Bruce é um cachorro extremamente dócil. Está recebendo muitos elogios pelo amor que demonstra e pela bondade”, completa Erick.

A campanha de arrecadação foi iniciada por uma amiga do casal, a maquiadora curitibana Larissa Camargo. As doações podem ser feitas via PIX para a chave larissacamargg@gmail.com.

Também é possível colaborar adquirindo números de uma rifa organizada pelo casal, disponível no Instagram da maquiadora: @larimakeup.p. Cada número custa R$ 15.

Todas as notas e comprovantes de gastos com o tratamento estão sendo reunidos e podem ser enviados a quem solicitar, para garantir total transparência. O contato pode ser feito diretamente com a tutora do Bruce, pelo WhatsApp (41) 99255-7789.