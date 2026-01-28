Pilotos desmistificam carreira nas nuvens com encontro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma tarde de sonhos e possibilidades tomou conta do Aeroclube do Paraná no último sábado (24/01). O Proa Direta, iniciativa da LATAM Airlines, desembarcou em Curitiba reunindo cerca de 250 pessoas que compartilham a mesma paixão: voar profissionalmente.

Comandantes e copilotos da maior empregadora da aviação brasileira abriram o jogo sobre a rotina nas nuvens, respondendo desde perguntas sobre formação até detalhes do processo seletivo da companhia.

O Proa Direta não é de hoje. Criado em abril de 2025, o programa já percorreu nove cidades pelo Brasil e já reuniu mais de 1600 participantes. É uma verdadeira ponte entre a companhia e quem sonha em pilotar.

“O Proa Direta atua como uma ponte entre a LATAM e quem sonha em ser piloto no ambiente mais dinâmico e multicultural da aviação comercial brasileira. O crescimento de 31% no nosso quadro de pilotos no país nos últimos dois anos reflete o interesse dos brasileiros pela carreira na LATAM”, destaca Sandro Silva, piloto-chefe da LATAM Brasil.

Nos últimos dois anos, o número de pilotos da empresa saltou de 1 mil para mais de 2 mil profissionais. Nesse mesmo período, as movimentações internas cresceram 65%, o que significa bem mais chances de desenvolvimento e progressão na carreira.

A LATAM não está de brincadeira quando o assunto é expansão. Só em 2025, abriu quatro processos seletivos para pilotos, incluindo vagas para o moderníssimo Embraer E195-E2, totalizando mais de 300 oportunidades. Também foram abertas mais de 700 vagas para comissários de bordo no início do ano, com um novo processo seletivo lançado em outubro.

Estamos falando de uma gigante que atualmente opera em 60 aeroportos brasileiros — número que chegará a pelo menos 63 em 2026. A LATAM oferece ainda a maior conectividade do país para destinos internacionais e emprega mais de 22 mil pessoas no Brasil, incluindo 2,3 mil pilotos e 5,2 mil comissários.