Chegou a tão temida hora da compra dos materiais escolares para o ano letivo de 2020. Para evitar que os consumidores acabem gastando mais, a diretora-geral do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), Cláudia Silvano, dá boas dicas para economizar nesta época. Uma pesquisa feita em quatro lojas de Curitiba mostra os menores preços para itens como apontador, borracha, cadernos, colas, corretivos, giz de cera, lápis de cor, papel, tinta, entre outros comuns nas listas escolares.

continua depois da publicidade

+Atenção! Não caia no golpe do falso boleto do IPVA 2020

Uma das principais dicas é se reunir com outros pais de alunos para comprar em grande quantidade. “Assim é possível conseguir maiores descontos comprando em volumes maiores”, diz. Existe ainda a possibilidade de preço diferente se o consumidor optar em pagar no dinheiro ao invés de débito ou crédito.

Uma dúvida que muitos pais e responsáveis têm é com relação aos materiais que podem ou não ser solicitado pelas escolas nas listas. “Somente material de uso individual do aluno. Não pode ser pedido material de uso coletivo, como papel higiênico, copo plástico, produtos de limpeza, giz para o professor, caneta. Isso é responsabilidade da escola”, explicou. Além disso, é possível ainda comprar material escolar conforme as atividades vão ocorrendo. “Não há necessidade de compra tudo de uma vez”, disse.

Pra economizar!

O Procon-PR realizou, entre os dias 8 e 10 de janeiro, uma pesquisa de preços em quatro lojas de Curitiba. Os preços referem-se aos dias em que a coleta foi realizada, podendo ser diferentes dos preços praticados atualmente, ressaltou o Procon.

A maior variação foi encontrada no caderno de uma matéria, com 96 folhas. O preço variou de R$ 5,99 (Casa China) para R$ 13,84 (Livratias Curitiba), uma diferença de 131%.

Pintura a Dedo – Marca Faber Castell 25ml 6 cores – Variação: 122%

Maior Preço: R$ 21,99 (Lojas Americanas)

Menor Preço: R$ 9,90 (Kalunga)

Diferença: R$: 12,09

Lápis de Cor 12 cores Evolution – Marca BIC – Variação: 78%

Maior Preço: R$ 17,60 (Livrarias Curitiba)

Menor Preço: R$ 9,90 (Casa China)

Diferença: R$: 7,70

Caderno 96 Folhas Linguagem – Marca Tilibra – Variação: 75%

Maior preço: R$ 6,99 (Casa China)

Menor preço: R$ 4,00 (Livrarias Curitiba)

Diferença: R$ 2,99

Caneta esferográfica dura + 4 unidades – Marca BIC – Variação: 63%

Maior Preço: R$ 6,99 (Casa China)

Menor Preço: R$ 4,30 (Kalunga)

Diferença: R$: 2,69

Cola Bastão Ecolutions – Marca BIC – Variação: 60%

Maior Preço: R$ 7,99 (Americanas e Kalunga)

Menor Preço: R$ 4,99 (Casa China)

Diferença: R$: 3,00

Caneta BIC Intensity – 5 cores – Variação: 46%

Maior preço: R$ 29,20 (Livrarias Curitiba)

Menor preço: R$ 19,99 (Lojas Americanas)

Diferença: R$ 9,21

Massa de Modelar – marca Acrilex 180g 12 cores – Variação: 42%

Maior Preço: R$ 4,40 (Livrarias Curitiba)

Menor Preço: R$ 3,10 (Kalunga)

Diferença: R$: 1,30

Pintura a dedo 15ml Neon – 6 cores – Marca Acrilex – Variação: 33%

Maior preço: R$ 12,99 (Casa China)

Menor preço: R$ 9,80 (Livrarias Curitiba)

Diferença: R$ 3,19

Borracha Record 40 – 3 unidades – Marca Mercur – Variação: 26%

Maior preço: R$ 2,40 (Kalunga)

Menor preço: R$ 1,90 (Livrarias Curitiba)

Diferença: R$ 0,50

Veja a pesquisa completa no site do Procon-PR