Uma equipe da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está recrutando cães cujos donos testaram positivo para coronavírus (covid-19). Trata-se de um estudo que pretende entender o risco de transmissão da doença entre humanos e animais. O objetivo do estudo inédito em um país tropical é avaliar mil cães cujos donos foram infectados pela covid-19 de Curitiba e outras capitais como Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Recife (PE) e São Paulo (SP).

publicidade

Segundo o professor Alexander Biondo, do Departamento de Medicina Veterinária da UFPR, as coletas em Curitiba serão realizadas em domicílio. “Se possível, também coletaremos sangue para realizar a sorologia. O estudo pode dar resposta definitiva sobre a susceptibilidade e o papel de cães e gatos como reservatórios do vírus”, explicou o coordenador do projeto.

+Leia mais! Pets na quarentena: passar mais tempo em casa pode afetar a saúde dos bichinhos

Em caso de resultado positivo, o professor explica que os tutores serão informados o mais breve possível e, além disso, os demais animais da casa passarão pelo teste por espécie. Em caso de resultado positivo os tutores deverão ainda ter acompanhamento veterinário por 14 dias, sempre intensificando as medidas de proteção contra a doença.

Um dos objetivos da pesquisa é contribuir que o poder público tome decisões com relação às medidas de prevenção e controle de covid-19 em animais de estimação. “Espera-se estabelecer propostas de ações intersetoriais entre as instituições de pesquisa e as secretarias municipais de saúde, para que essas, por meio de ações integradas entre a Vigilância Ambiental e a Atenção Primária à Saúde, possam estabelecer fluxogramas internos de atenção à saúde animal e proteção à saúde humana”, disse o professor.

publicidade

Mais informações pelo e-mail COVID19@ufpr.br.

A pesquisa é financiada pelo CNPq e Ministério da Saúde. Serão dois momentos de avaliação, com amostras biológicas coletadas com intervalo médio de sete dias, entre animais cujo tutor esteja em isolamento domiciliar, com diagnóstico laboratorial confirmado por RT-qPCR ou resposta imunológica apenas por IgM.

+Viu essa? Adoção de quatro patas tem sido alternativa em tempos de solidão na quarentena