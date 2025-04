Perto da semana santa, Armazéns da Família têm peixe mais barato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba, de terça-feira (8) a sábado (12), tem como destaque a posta congelada de tilápia da marca C.Vale (800g), por R$ 18,89. A proteína se destaca como uma opção nutritiva e prática para o dia a dia, com excelente custo-benefício, e também como opção para aqueles que comem peixe durante a Quaresma e a Semana Santa.

Além da tilápia, continuam valendo nesta semana os preços promocionais do leite integral Terra Viva (1 litro), por R$ 3,99; do atum ralado Coqueiro (170g), por R$ 6,49; e das sardinhas em óleo ou molho de tomate (125/83g), por R$ 3,29 cada. Também continuam em oferta os sucos mistos de laranja/maçã Natural One e de uva/maçã Summer Vibes (2 litros cada), ambos por R$ 10,99.

Os preços estão disponíveis nas 35 unidades dos Armazéns da Família de Curitiba. O programa, mantido pela Prefeitura, tem como objetivo oferecer produtos de qualidade a preços reduzidos para famílias cadastradas, garantindo mais segurança alimentar e qualidade de vida à população.

Benefício para milhares de famílias

A Semana da Economia reforça o compromisso da Prefeitura de Curitiba em auxiliar as famílias de baixa renda, promovendo o acesso a produtos essenciais a preços justos.

O programa Armazéns da Família, uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso a produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pelo programa.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, ressalta que a iniciativa tem um impacto positivo no orçamento das famílias. “Essa medida reforça nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas”, afirma.

Horário de atendimento

Os Armazéns da Família funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.