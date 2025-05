Perseguição por 10 km na Grande Curitiba termina com apreensão de drogas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 310 quilos de maconha em um automóvel no quilômetro 125 da BR-476, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a PRF, o condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir pelo acostamento. Ao atravessar o canteiro central em direção a Fazenda Rio Grande, o veículo foi interceptado. A perseguição se estendeu por aproximadamente 10 quilômetros e contou com o apoio da equipe do Canil Central da corporação.

No automóvel estavam dois homens. Eles transportavam a droga de Guaíra até Curitiba. Segundo os agentes, os suspeitos informaram que receberiam R$ 20 mil pelo transporte até o destino final.