Pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba vira cidadão honorário

O prefeito Eduardo Pimentel participou, na noite dessa quarta-feira (12/2), da entrega do título de Cidadão Honorário de Curitiba ao pastor Michel Ferreira Piragine, atual presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba (PIB Curitiba). A solenidade foi no plenário da Câmara Municipal de Curitiba.

Pimentel ressaltou a trajetória do pastor e sua forte atuação religiosa e social na capital paranaense. “Você é um líder nacional e tem um trabalho forte na cidade. Venho trazer um abraço da cidade de Curitiba e da gestão. Que essa honraria lhe dê sabedoria e ânimo para continuar”, disse o prefeito durante a solenidade.

A cerimônia foi presidida pelo vereador e presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, e a homenagem foi proposta pelo vereador Guilherme Kilter. Em entrevista, o prefeito Eduardo Pimentel destacou a importância do trabalho exercido pelo pastor.

“Quero agradecer ao pastor Michel Piragine, que é um homem da minha geração, uma liderança jovem na cidade que tem feito um trabalho muito forte na PIB, no cuidado com as pessoas, com a saúde espiritual das pessoas, e que faz a diferença na cidade pelo seu trabalho social e de apoio e que ajuda muito nas políticas da cidade”, declarou o prefeito.

Michel Ferreira Piragine é teólogo pela Faculdade Batista do Paraná, atua na Primeira Igreja Batista de Curitiba há mais de 20 anos e é autor do livro “Comportamentos Tóxicos”.

O título de cidadão honorário é uma das mais importantes honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Curitiba e é dedicado aos que contribuem para o desenvolvimento da cidade e não sejam nascidos em Curitiba.