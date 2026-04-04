Passagem de nível em linha férrea no Cajuru terá bloqueio total neste domingo

A passagem em nível localizada nas ruas Amador Bueno e Carlos Eichhorn, no bairro Cajuru, terá bloqueio total de tráfego neste domingo (5/4), a partir das 7h, para manutenção da linha férrea. A intervenção será realizada pela empresa Rumo Logística, responsável pela ferrovia.

Os motoristas que trafegam pela Amador Bueno poderão utilizar como desvio a Rua da Trindade até a Sebastião Marcos Luiz, ou seguir pela Rua Tunísia até a Osíris Del Corso e a Leonardo Novicki. Já os condutores que circulam pela Carlos Eichhorn deverão seguir pela Leonardo Novicki até a Sebastião Marcos Luiz, ou acessar a Osiris Del Corso, seguindo até a Rua Tunísia para retornar à Amador Bueno.

As ruas Maria Lia Chimborski e Reinaldo Rodrigues Lima poderão ser totalmente bloqueadas nos cruzamentos próximos à passagem em nível, caso a empresa considere necessária a reserva de espaço para equipes e equipamentos durante a execução dos serviços.

Todo o trecho estará sinalizado com barreiras refletivas e cavaletes, sob responsabilidade da Rumo Logística.

Ruas no Cajuru terão bloqueio para manutenção da linha férrea