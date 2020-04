A circulação de passageiros diminuiu nesta semana no transporte coletivo de Curitiba por causa do coronavírus (covid-19), mas ainda é possível notar aglomerações em terminais. Elas ocorrem principalmente no momento de embarque e desembarque dos ônibus, nos horários de pico, perto das das 7h e das 17h30.

Mesmo assim, conforme a reportagem da Tribuna conferiu ao circular por terminais no fim da tarde de quarta-feira (1) e logo de manhã nesta quinta-feira (2), a grande maioria dos passageiros está se cuidando para evitar o contágio. Nas filas, é mantida distância entre um passageiro e outro – o ideal é de 1,5 metro – e muitas pessoas limpam as mãos com álcool gel.

De reclamação, alguns usuários defendem que a medida da Urbs de reduzir a quantidade de ônibus circulando, cumprindo horário da tabela de sábado, dificulta a prevenção de quem não pode ficar em casa e só conta com o transporte público para se locomover.

A técnica de enfermagem Simone Moreira dos Santos, 27 anos, atua na linha de frente do combate ao coronavírus e não pode e nem quer parar de trabalhar. No fim da tarde de quarta-feira (1.º), perto das 17h20, ela estava na fila da estação-tubo do Terminal do Campina do Siqueira indo para Campo Largo. Havia bastante gente aguardando o ônibus, incluindo outras colegas dela.

Passsageiros no Terminal do Pinheirinho na manhã desta quinta-feira (2). Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Ligeirinho no Terminal do Campina do Siqueira na quarta-feira (1): risco de contágio do coronavírus. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Terminal do Campina do Siqueira quarta-feira (1). Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Passageiros se aglomeram na estação-tubo do Terminal Campina do Sigueira na quarta-feira (1): risco de contágio do coronavírus. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Passsageiros no Terminal do Pinheirinho na manhã desta quinta-feira (2). Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

