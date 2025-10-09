Passageiros escapam de incêndio em ônibus de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus da linha 916 – Pinheiros pegou fogo na manhã desta quinta-feira (09/10), na Rua Saturnino Miranda, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O princípio de incêndio começou na parte superior do veículo e assustou os passageiros. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC TV, seis pessoas estavam a bordo no momento em que as chamas começaram, supostamente no exaustor localizado na parte superior do ônibus. O motorista percebeu a fumaça e conseguiu parar o veículo a tempo para que todos desembarcassem.

Testemunhas relataram que o fogo se espalhou rapidamente pelo teto, mas foi controlado antes que tomasse todo o coletivo. Para conter as chamas, foram utilizados três extintores. Apesar do rápido controle, o ônibus ficou parcialmente destruído, com parte do teto derretida e danos concentrados na área onde o incêndio começou.