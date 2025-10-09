Homem é preso em Curitiba por produção de pornografia infantil 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta quinta-feira (09/10), um homem de 36 anos investigado por produzir material de pornografia infantil no bairro Tatuquara, em Curitiba. A prisão faz parte dos desdobramentos de uma operação nacional deflagrada em fevereiro deste ano, voltada ao combate e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

Além da produção de conteúdo pornográfico, o homem também é investigado por estupro de vulnerável. Segundo a PCPR, a identificação do suspeito foi possível a partir da análise de vídeos e imagens apreendidos na primeira fase da operação. Em um dos arquivos, ele aparece acompanhado de outro indivíduo cometendo abuso sexual contra uma vítima menor de idade.

Com base nas evidências, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária, que foi cumprido na residência do suspeito. No local, os policiais apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que serão encaminhados à perícia. O material deve ajudar a identificar outras possíveis vítimas e colaboradores do crime.

Operação fez prisões em outros estados

A investigação começou em fevereiro, após a deflagração de uma operação em Palmas, no Sul do Paraná, que revelou uma rede nacional de produção e compartilhamento de pornografia infantil. Os envolvidos utilizavam aplicativos de mensagens para comercializar e disseminar os vídeos e fotos de abuso sexual.

A ação contou com o apoio do Ciberlab do Ministério da Justiça e Segurança Pública e resultou no cumprimento de mandados judiciais em 20 estados. Ao todo, dez pessoas foram presas por armazenar e divulgar conteúdo de exploração sexual infantojuvenil.

Durante as buscas, celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para análise. Uma das prisões ocorreu em Caxias do Sul (RS), onde os policiais encontraram grande quantidade de arquivos de pornografia infantil armazenados nos aparelhos do suspeito.

“A partir desse material, iniciamos uma investigação voltada para a identificação e rastreamento das pessoas retratadas, tanto as vítimas quanto os abusadores, visando à responsabilização criminal”, explicou o delegado da PCPR Thiago Lima.

Foi essa análise que permitiu identificar o homem preso nesta quinta-feira em Curitiba. A PCPR segue com as investigações.