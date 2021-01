A expectativa de movimento nas estradas do Paraná ainda é alta nesta quinta-feira (31), último dia do ano, principalmente no sentido Curitiba ao Litoral do Paraná. Segundo a concessionária Ecovia, que administra o trecho na BR-277, são esperados cerca de 30 mil veículos descendo a Serra do Mar ao longo do dia.

Ainda de acordo com a concessionária, o maior movimento deve ocorrer entre 14h e 15h desta quinta, com mais de 2 mil veículos por hora cruzando a rodovia. Já no retorno das praias, os dias de maior movimento, de acordo com a Ecovia, devem ser o sábado (2) e o domingo (3).

Litoral catarinense

Já na BR-376, também no sentido praias, a concessionária Arteris Litoral Sul vem divulgando informações em sua conta no Twitter desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Por volta das 8h40, foi informado que o trecho no sentido Santa Catarina e no sentido Porto Alegre (BR-101/SC), o fluxo de veículos era moderado e sem pontos de lentidão. Tráfego normal também na BR-116/PR (Contorno Leste), com tempo bom e sem chuva. Já na região de Santa Catarina, o céu estava nublado.

Barreiras sanitárias

O Batalhão de Polícia Rodoviária estará realizando barreiras sanitárias em seus Postos Rodoviários do litoral: Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná, em horários pré-definidos pelo setor de planejamento da Polícia Militar.

