Parque Passaúna, em Curitiba, recebe 500 mil peixes nativos

O Parque Passaúna, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), recebeu 500 mil novos peixes nativos na manhã desta quinta-feira (20). A ação faz parte do Viva Rio, um projeto que inclui uma série de ações sustentáveis, como o plantio de árvores nativas e o incentivo à adoção de fontes de energia limpas e renováveis.

A ação desta quinta teve a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do prefeito Eduardo Pimentel. Também houve o plantio de mudas de árvores frutíferas na mata ciliar do parque e a assinatura de um convênio de R$ 4,5 milhões para pesquisas da Universidade Estadual de Maringá (UEM) ligadas à iniciativa.

+ Leia mais Multinacional dos EUA lança programa de estágio em Curitiba

Segundo o governador, o Rio Vivo integra uma estratégia mais ampla que inclui uma série de ações como o plantio de árvores nativas e o incentivo à adoção de fontes de energia limpas e renováveis. “O Paraná se consolidou por quatro anos consecutivos como o estado mais sustentável do Brasil e este trabalho que o Governo do Estado está fazendo é para levar o repovoamento dos rios, fazer com que eles possam estar cada vez mais vivos com peixes nativos”, afirmou Ratinho Junior.

“Só hoje, soltamos meio milhão de peixes aqui em Curitiba, em parceria a prefeitura, e a nossa meta é chegar a 10 milhões de peixes soltos até 2026 em todas as regiões do estado. Isso é fruto de uma preocupação que temos com a sustentabilidade e uma demonstração de que é possível promover o desenvolvimento econômico com cuidado com o meio ambiente”, concluiu o governador.

O projeto Rio Vivo é coordenado pela Superintendência Geral das Bacias Hidrográficas e Pesca, unidade vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A iniciativa segue critérios estabelecidos por uma resolução do Instituto Água e Terra (IAT) para evitar a introdução de espécies exóticas nos rios e selecionar peixes com genética e tamanho ideais para o repovoamento.

No Parque Passaúna, o processo de repovoamento foi feito com traíras e lambaris em estágio juvenil de desenvolvimento, que tem um índice de sobrevivência maior se comparado aos alevinos (peixes recém-nascidos). A ação em Curitiba integra a segunda fase do Rio Vivo, iniciada em novembro de 2024, e que prevê a soltura de 2,6 milhões de peixes nas bacias dos rios Tibagi, Piquiri, Iguaçu e Ivaí com investimentos de R$ 558 mil.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, agradeceu o apoio do Estado para promoção do repovoamento do Passaúna. “Curitiba, assim como o Paraná, encara a sustentabilidade como prioridade, tanto é que já plantamos 30 mil árvores em menos de três meses. Estes 500 mil peixes vão ajudar a garantir a qualidade da água que abastece a população, além de servirem como uma ferramenta ambiental e um incentivo à pesca esportiva na nossa cidade”, disse.