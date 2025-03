Multinacional dos EUA lança programa de estágio em Curitiba

A Oregon Tool – líder mundial na produção de correntes de corte e barras para motosserras – está com processo seletivo para contratação de estagiários para cursos de engenharias elétrica, mecânica, química e de produção, além de TI, marketing, recursos humanos, financeiro e supply chain (compras) a partir do 3º período da graduação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21/03 pelo portal do Instituto Euvaldo Lodi – IEL Paraná, responsável pela triagem dos candidatos.

Os contratados vão estagiar na única fabricante de correntes e barras para motosserras do hemisfério sul. A marca tem a projeção de crescimento para 2025 em todo o território nacional e em alguns países da América Latina (Peru, Equador e Uruguai). Além de contar com lançamento de novos produtos este ano.

O estagiário terá múltiplos benefícios como: bolsa auxílio de R$ 1.400 no primeiro ano do programa, assistência médica, odontológica, alimentação no local, transporte fretado e Total Pass. O local de trabalho será na fábrica da Oregon Tool, situada na Rua Emilio Romani, 1630 no bairro CIC.

>>> Clique aqui para fazer a sua inscrição!

Líder mundial na produção de correntes de corte e barras para motosserras, a Oregon Tool está presente no Brasil desde o final da década de 1970 com uma de suas fábricas localizada em Curitiba (PR). Com sede em Portland, Oregon, EUA, e uma presença multinacional de fabricação e distribuição, a Oregon Tool vende seus produtos em mais de 110 países.