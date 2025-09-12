Parque Barigui tem feira de adoção com 50 cães neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem está procurando um novo amigo de quatro patas, talvez o Parque Barigui seja um bom destino neste fim de semana. Neste sábado (13), a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba promove a 15ª edição do Amigo Bicho.

A feira de adoção de cães ocorre no estacionamento em frente ao Complexo Imap Barigui, das 10h às 16h. Ao todo, estarão disponíveis 50 cães aptos à adoção, todos castrados e microchipados.

Os animais foram resgatados pela Ambulância do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e também são de protetores independentes da cidade.

Além do evento de adoção, a Família Folhas também vai participar dando dicas de adoção responsável para crianças e adultos que forem ao local. A empresa Fórmula Natural é a patrocinadora oficial do Amigo Bicho em 2025 e vai doar a estrutura do evento e 15 toneladas de ração para o Programa Municipal Banco de Ração para Animais de Curitiba.

Outros serviços para os pais de pets

Durante o evento, a Rede de Proteção Animal fará microchipagem gratuita de cães. Segundo a prefeitura, a microchipagem garante mais segurança e facilita a localização dos animais em caso de perda.

Além do evento Amigo Bicho no Parque Barigui, a Rede de Proteção Animal de Curitiba também vai participar do programa Câmara Aberta, neste sábado (13), na Câmara de Vereadores. Será levado o tótem de adoção virtual que mostrará vídeos dos animais disponíveis para adoção no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar).

O evento gratuito será das 9h às 13h, no pátio central da Câmara de Vereadores de Curitiba. A ação também reforça o programa “Curitiba de Volta ao Centro” da Prefeitura de Curitiba, para revitalizar e incentivar a ocupação do Centro da cidade pela população.

Para aqueles que têm interesse em conhecer o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), ele mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski.