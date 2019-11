Já está definida a data de inauguração do primeiro parque para cães de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Localizado no bairro Emiliano Perneta, no Parque Linear do Rio Atuba, o ParCão de Pinhais estará aberto ao público a partir do dia 1º de dezembro e contará com espaço privativo para recreação de cães, com pista de agility em área cercada, brinquedos e circuito, bebedouro canino e estrutura exclusivamente desenvolvida para lazer e passeios com cães, com garantia de segurança para animais e seres humanos, já que o parque contempla também uma área para recreação infantil.

No dia da inauguração, será ofertada microchipagem para 300 animais. Além disso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apresentará uma campanha de prevenção ao atropelamento de animais e a prefeitura da cidade fará campanhas educativas sobre guarda responsável. Durante o evento, também haverá feira de adoção e um desfile para escolha do cão de maior e menor porte e o mais carismático (todos acima de um ano e meio). O evento acontece no dia 1º de dezembro, a partir das 10h, no próprio parque.