Paraná investe R$ 4,2 milhões mirando projeto espacial

O Governo do Paraná deseja entrar no seleto grupo de apoiadores do setor aeroespacial brasileiro. Foi lançado na sexta-feira (11), na ExpoLondrina, o Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação (NAPI) Space, um projeto que incentiva a formação de profissionais e qualifica empresas e startups da área.

O novo arranjo deve colocar o Paraná no uso dos dados de satélites, resultando serviços que podem ser úteis para os paranaenses, especialmente para os moradores das áreas rurais.

“Esta iniciativa é inédita, não existe no País. É um NAPI que faz conexão de uma alta tecnologia com uma necessidade de desenvolvimento do Estado, principalmente na área do agro”, disse o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa.

Apesar de estar perto da tecnologia aeroespacial, a ideia não é lançar satélites paranaenses. “O Paraná não quer lançar satélites, nós não precisamos. Nós temos vários outros estados que têm competência e expertise para isso. O que queremos é ter aplicações para o uso de satélites”, ressaltou a articuladora do NAPI Space e assessora de Relações Institucionais de Inovação da Fundação Araucária, Cristianne Cordeiro.

O Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação: Serviços, Produtos, Aplicações e Conectividade no Espaço (Space) conta com a participação de universidades públicas, Simepar, a Agência Espacial Brasileira, Instituto Senai Tecnologia e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O investimento é R$ 4,2 milhões por meio da Fundação Araucária e da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, da Coamo Agroindustrial com mais R$ 1 milhão.

